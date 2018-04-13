Госфинмониторинг в 2017 году обнаружил операции по отмыванию доходов на 60 миллиардов

За этот период заблокированы средства по подозрению в финансировании терроризма и сепаратизма на 51,6 миллиона гривень.

Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам финансовых расследований в 2017 году передала в правоохранительные органы 712 материалов о подозрительных финансовых операциях на сумму 59,4 миллиарда гривень.

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Как говорится в отчете Госфинмониторинга за 2017 год, за этот период заблокированы средства лиц, которые, по информации правоохранителей, могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, на общую сумму 51,6 миллиона гривень в гривневом эквиваленте.

Кроме того, за год Госфинмониторинг передал правоохранителям материалы об отмывании средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе экс-президентом Виктором Януковичем, на сумму 16,2 миллиарда гривень.

Помимо этого, Госфинмониторинг направил правоохранителям материалы по фактам злоупотреблений с бюджетными активами на 3,6 миллиарда гривень.

Также сообщается, что в 2017 году Госфинмониторинг получил свыше 8 миллионов сообщений о финансовых операциях, что на 26,8% больше показателя за 2016 год. Большинство, или 99% сообщений, получено от банков.

Справка УНИАН. Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) — центральный орган исполнительной власти при Кабинете министров, созданный в 2003 году для реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.