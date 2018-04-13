После выходных доллар и евро немного подорожают

Официальный курс НБУ на 16 апреля: 100 USD – 2612,4909 гривни; 100 EUR – 3217,8050 гривни; 10 RUR – 4,2527 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2612,4909 (13 апреля – 2598,6350)

100 EUR – 3217,8050 (13 апреля – 3202,2979)

10 RUR – 4,2527 (13 апреля – 4,1869)

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Как сообщал УНИАН, 13 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,13/26,16 гривни/доллар.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов, гривня снизилась к доллару на 10 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,18/32,21 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4016/0,4022 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1249 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 624 сделки на сумму 434,30 миллиона долларов.