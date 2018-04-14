Баланс недели: Украине рекомендуют реформы, Гройсман объявил войну «закрытому клубу недропользователей» и бесполезные обыски в «Укрзализныце»

Для ускорения темпов экономического роста, преодоления бедности и качественного преобразования жизни населения Украины руководству страны кровь из носу необходимо завершить хотя бы начатые реформы, а также, несмотря на популистскую истерию некоторых политиков и грядущие выборы, пойти на непопулярные шаги. Более того, промедление с реформированием нашей страны может обернуться замедлением и так пока невыдающегося роста экономики.

К решительным действиям нашу власть в очередной раз призвали представители Всемирного банка в ходе презентации в Киеве обновленных макроэкономических прогнозов.

Несмотря на то, что Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3,5%, а также на 4% - в 2019 и 2020 годах, ведущий экономист и руководитель программы банка по Беларуси, Молдове и Украине Фарук Кхан отметил, что дальнейшее затягивание реформ в сферах противодействия коррупции, создания рынка земли, государственных банков и приватизации могут существенно замедлить экономический рост и повысить риски неполучения необходимого внешнего финансирования.

«Если не будет продолжения реформ, то это будет негативным сигналом для инвесторов, и экономический рост может уменьшиться на 2% или ниже в 2018 и 2019 годах», - сказал он.

Представитель Всемирного банка также назвал плохой новостью «скромный» рост экономики нашей страны в 2017 году - 2,5%, объясняя такой низкий показатель, в том числе, и беспокойством инвесторов из-за слабых темпов реформ. По мнению экспертов банка, темпов недостаточно, чтобы преодолеть бедность в Украине и дабы экономика страны вернулась к докризисному уровню.

Во Всемирном банке в очередной раз подчеркнули необходимость для Украины продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом и другими официальными кредиторами для поддержки финансовой стабильности. Так, по оценкам банка, суммарно в 2018-2019 годах Украине необходимо будет заимствовать на внешних рынках около 8 млрд долл., включая запланированное размещение еврооблигаций, завершение программы с МВФ и получение дополнительных средств от Евросоюза и Всемирного банка.

При этом для получения столь необходимого внешнего финансирования важно завершить ключевые реформы для четвертого пересмотра программы с МВФ - до лета 2018 года.

В свою очередь Национальный банк прогнозирует получение очередного транша МВФ в начале третьего квартала текущего года, то есть, не ранее августа 2018 года. В НБУ считают, что Украина к этому времени выполнит все условия Фонда для очередного пересмотра программы.

А выполнить осталось, казалось бы, немного: создать антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, то есть предоставить полноценную роль международным экспертам в назначении судей, а также привести тарифы на газ согласно импортным паритетам.

Хватит ли у власти храбрости пойти на такие шаги, пока неизвестно, а часики тикают. По данным НБУ, в текущем году Украине необходимо выплатить в счет погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга 327,7 млрд грн, а всего в период с 2018 по 2022 год включительно нашей стране предстоит оплатить в счет погашения долга 1,303 трлн.

Более того, объем выплат Украины по госдолгу в ближайшие 28 лет превысит 3 трлн грн. За этот период предстоит погасить долги на 1,929 трлн грн и заплатить 1,116 трлн грн в счет их обслуживания. Очевидно, что без проведения так необходимых реформ и продолжения сотрудничества с основными кредиторами, такими как МВФ, выполнение данных обязательств становится практически невозможным, а о росте экономики можно и вовсе забыть.

Ударит ли падающий рубль по гривне

Второй не менее интересной темой уходящей недели стали новые санкции США против России, серьезность которых ощутила экономика агрессора уже 9 апреля, когда российские олигархи потеряли более 15 млрд долл., а за первые дни рабочей недели рубль упал до рекордного с 2016 года уровня – 64 рубля за доллар.

Санкции были введены против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, а также 17 российских высших должностных лиц.

Наибольший удар пришелся по олигарху Олегу Дерипаске, владеющему одним из крупнейших мировых производителей алюминия - компанией «Русал», акции которой в первый рабочий день после введения санкций пошли в крутое пике. Компания даже предупредила о возможном техническом дефолте по кредитным обязательствам.

Украинская экономика практически не заметила панику, которая творилась в соседней стране, а гривня по отношению к доллару в первые дни рабочей недели продолжала укрепляться, немного просев к выходным до отметки 26,13/26,16 грн/долл.

Как так вышло? Опрошенные УНИАН эксперты утверждают, что обвал российского рубля не окажет существенного влияния на валютный рынок Украины в краткосрочной перспективе, так как в структуре экспорта товаров Украины доля России сократилась до 9%, тогда как еще несколько лет назад страна-агрессор покупала четверть всего украинского экспорта.

Так, заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко отметила, что в последние годы зависимость Украины от России снизилась, благодаря переориентации нашей страны на другие рынки.

«Краткосрочные колебания рубля не должны оказать серьезного влияния на динамику украинской валюты, так как прямой и сильной зависимости между ними нет. Среднесрочное влияние, если в России развернется валютный кризис, будет заметным, но благодаря переориентации на другие рынки, очевидно, не столь болезненным, как еще несколько лет назад», - полагает эксперт.

По ее словам, потенциальный финансовый кризис в России (если санкции и ослабление рубля продолжатся) в среднесрочной перспективе сдержанно негативно скажется на украинском экспорте.

«В структуре экспорта товаров Россия все еще занимает весьма существенную долю в 9%, и ослабление рубля, если оно будет продолжаться, может привести к снижению продаж украинских товаров в Россию. Но ситуация будет намного лучше, чем была бы, например, в 2012 году, когда Россия покупала четверть всего украинского экспорта», - добавила Репко.

В Нацбанке также не ожидают существенного влияния на финансовый рынок Украины от обвала на рынках Российской Федерации после введения новых санкций США.

«Мы пока не видим какого-либо значимого эффекта. У нас экономики сильно десинхронизировались за последние годы - и по валютному рынку, и по инфляции, и по экспорту», - отметил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Битва за недра, или почему Гройсман пошел против Кононенко

«Украина борется на двух фронтах. Безусловно, на Донбассе и в Крыму, и тут мы сделаем всё, чтобы ответить на агрессию России. В дополнение к этому вы боритесь еще и с коррупцией. Это необходимо сделать до того, как вы освоите стабильную демократию. Борьба с коррупцией, утверждение принципов демократии и верховенства права - все это может обеспечить будущее Украины как современного европейского государства», - заявила постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон на 11-м Киевском форуме по безопасности.

Коррупция – действительно настоящий вызов для Украины. Чего только стоит разразившийся на прошлой неделе очередной скандал с раздачей недр окружению президента Порошенко.

В частности, речь идет о том, что компания «Петро-Консалтинг», которую СМИ связывают с окружением президента, без конкурса и за бесценок получила специальное разрешение на разработку крупного отечественного месторождения лития, ресурса, который используется для производства литий-ионных аккумуляторов. Стоимость запасов месторождения оценивается в более 2,5 миллиарда долларов.

Откуда, спрашивается, вдруг такое внимание к литиевым месторождениям со стороны приближенных к власти бизнесменов? Дело в том, что сейчас в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, призванные простимулировать развитие в Украине электротранспорта, в производстве которого используются литий-ионные аккумуляторы. Например, законопроектом №8159 предлагается освободить от налогообложения прибыль компаний, которые будут заниматься реализацией лития и производством литий-ионных аккумуляторов.

А государство без конкурса, значит за копейки, отдает стратегическое месторождение, более того - в дальнейшем не будет получать ничего с его разработки. И все это подается под соусом поддержки отечественного производителя и поддержки производства экологического и экономического вида транспорта. Очень странная стратегия, особенно с учетом надвигающихся выплат по долгам, когда каждая гривня на вес золота.

И как тут не вспомнить недавнюю историю с выдачей вне конкурса и по заниженной цене (всего за 3 млн вместо 100 млн) лицензии на разработку крупного нефтяного месторождения в Полтавской области малоизвестной компании «Аркона Газ-Энергия», принадлежащей окружению президента Петра Порошенко. Хотя на месторождение претендовала «Укрнафта», контрольный пакет акций которой находится у государства и которая входит в лидеры компаний страны по уплате налогов.

«Укрнафте» постоянно приходится добиваться от Государственной службы геологии и недр продления действия спецразрешений через суды, а задержки в предоставлении компании лицензий приводят к многомиллионным потерям для бюджета.

О том, что действия руководства Госгеонедр наносят непоправимый ущерб государству, заявлял и глава крупнейшей государственной компании «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко.

Честные выплаты от использования месторождений могли бы существенно наполнить госказну и облегчить погашение огромнейшего внешнего долга. Однако власть предпочитает больше думать о собственном кармане, чем о росте благосостояния граждан. Куда проще содрать шкуры, аргументируя необходимостью, так сказать, проводить непопулярные экономические реформы.

Удивительно, но всю абсурдность и несправедливость происходящего с распределением лицензий на недропользование уловил премьер-министр. На заседании правительства Гройсман заявил, что намерен обратиться в Генеральную прокуратуру и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с просьбой проверить информацию о передаче без конкурса крупного месторождения лития приближенным к власти лицам и пообещал, что если факты подтвердятся, то за них должна быть «жесткая ответственность».

«Мы не должны мириться с тем, что в определенных сферах в Украине были созданы «закрытые клубы». Я с этим мириться не собираюсь, и не принадлежу ни к одному этому клубу», - неожиданно достаточно смело заявил Гройсман, зная, что за литиевой фирмой стоит не кто-нибудь, а сам Кононенко - ближайший соратник и армейский друг Петра Порошенко.

Премьер также анонсировал подписание новой редакции постановления Кабмина №615, которое регламентирует порядок выдачи специальных разрешений на разведку и добычу полезных ископаемых в Украине. «Постановление №615 будет подписано и опубликовано. Все участники рынка будут понимать, что они имеют доступ к геологическим данным, могут на рыночных основаниях получать лицензии на добычу ископаемых. Это - принципиальный вопрос», - подчеркнул глава правительства.

На железнодорожном фронте без перемен

В «Укрзализныце» снова прошли обыски. На этот раз сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ проводили следственные действия в кабинете члена правления госкомпании Сергея Михальчука.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поприветствовал происходящее. Он сообщил, что фигуранты нынешнего расследования затягивали передачу более 100 региональных дизель-поездов Deutsche Bahn для «Укрзализныци».

«Когда в прошлом году я договорился о передаче более 100 региональных дизель-поездов от Deutsche Bahn для «Укрзализныци», именно отдельные представители - нынешние фигуранты этого расследования - приложили все усилия, чтобы затянуть и торпедировать эту договоренность: «Тележки дорогие, переоборудование невозможно, проблемы с безопасностью, лучше наши отремонтируем/построим/перерисуйте». Украинцы могли бы в течение года пересесть на удобные и современные (на поколение новые, чем то, что сегодня нам предлагают после всех ремонтов) региональные поезда. Но лучше «ремонтировать» так, как привыкли. Кому лучше - надеюсь, скоро узнаем», – отметил Омелян.

Характерно, что министр ранее неоднократно называл Михальчука ставленником народного депутата от фракции «Блок Петра Порошенко», главы комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослава Дубневича, компании которого поставляют «Укрзализныце» большое количество железнодорожного оборудования.

Что собой представляет серый кардинал «Укрзализныцы», в интервью УНИАН рассказал директор компании «АТ Механика» Виталий Руденко. По его словам, менеджмент «Укрзализныци» с 2005 года не допускает его компанию к тендерам, используя различные уловки. Он подчеркнул, что Дубневичи монополизировали тендеры на «Укрзализныце» на несколько миллиардов в год, поставляя железнодорожникам свою продукцию по завышенным ценам.

Вот бы где менеджменту «Укрзализныци» искать резервы, а не требовать повышения цен на ж/д перевозки.

Кстати, в прошлом году в «Укрзализныце» уже проходили обыски, которые, по словам Омеляна, были также связаны с деятельностью Михальчука. Говорят, тогда провели около 50 обысков в шести регионах Украины. А министр в то время писал в Фейсбуке - «подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания».

Прошел год – а гоп-компания все та же. Даже состав правления «Укрзализныци» остался практически таким же. Разве что - польский рокер Балчун сбежал.

В итоге напрашивается неутешительный вывод - обыски проходят, только результат борьбы с коррупцией в одной из главных компаний страны практически нулевой.

Игорь Орел