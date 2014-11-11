Международные резервы России за месяц упали на $25,65 млрд

Международные резервы РФ в октябре 2014 года снизились на 25,65 млрд долларов (5,6%) - до 428,59 млрд долларов.

Читайте такжеБанк России из-за сильного падения рубля отказался от ежедневной продажи долларовКак пишет Прайм, об этом свидетельствует информация Банка России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.