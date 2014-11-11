Украина может с избытком компенсировать ущерб от потери территорий за счет России - эксперт

Такое мнение высказал управляющий партнер компании «Капитал Таймс» Эрик Найман во время круглого стола, передает корреспондент УНИАН.

По оценкам эксперта, в результате противостояний на Донбассе Украина потеряла контроль над частью своих территорий, на которые приходится 7% территории страны, населения и ВВП.

«Украина понесла довольно тяжелый экономический ущерб. Но если заставить заплатить за него Россию как агрессора, мы с лихвой компенсируем, еще и заработаем. Это вопрос к юристам, как это сделать. Это вопрос безнаказанности. Вопрос защиты инвесторов. Кто будет инвестировать в страну, в которой ты гарантированно потеряешь деньги?», - сказал Найман.

В то же время эксперт отмечает, что, несмотря на эти потери, наша страна до сих пор не дала адекватного ответа агрессору в экономическом поле.

«Украина потеряла контроль над достаточно большой территорией, и большой экономической составляющей. При этом Украина до сих пор не дала ни одного адекватного ответа в экономическом плане. Военный ответ у нас происходит, более-менее, но удалось стабилизировать, хуже не становится, но в экономическом плане как такого ответа нет», - добавил он.

Читайте такжеЕвропейский суд рассматривает три иска против РоссииЭксперт напомнил, что с покупкой банков российскими владельцами были фактически куплены кредитные портфели всей украинской промышленности.

«Это не только утечка информации, но и рычаг, дергаешь за ниточки любое предприятие. Любой кредитор, который так или иначе, влияет на своего заемщика», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, с апреля текущего года Украина ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию против пророссийских боевиков. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов, однако многие населенные пункты остаются неподконтрольными украинской власти.

Напомним, 16 марта в результате нелегитимного референдума по вопросу о статусе Крыма самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и ввели ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников, а также отраслей промышленности.