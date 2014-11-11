Нацбанк ради поддержки гривни за месяц увеличил продажу долларов в 6,5 раза

Национальный банк Украины в октябре на межбанковском рынке продал валюты

на 3,143 млрд долл. и на 20 млн евро больше, чем приобрел, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, регулятор на межбанковском рынке купил 6,2 млн долл. по курсу 12,9088 грн/долл., продал 3,149 млрд долл. по курсу 12,9490 грн/долл. и 20 млн евро по курсу 16,5115 грн/евро.

Таким образом, с начала текущего года сальдо интервенций остается отрицательным (продажа валюты превышает ее покупку) и составляет 7,844 млрд долл.

Читайте такжеГривня к закрытию межбанка упала до нового исторического минимума - 16,25 за долларКак сообщал УНИАН, в январе-феврале 2014 года Нацбанк потратил на поддержку гривни 3,637 млрд долл. золотовалютных резервов, а после перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале устранился от проведения интервенций.

Национальный банк Украины в сентябре на межбанковском валютном рынке продал валюты на 478,2 млн долл. и на 199,4 млн евро больше, чем приобрел.