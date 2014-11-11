Нацбанк обещает показать участникам валютных аукционов "реальный" курс гривни

Национальный банк Украины планирует усовершенствовать процедуру проведения ежедневных валютных аукционов и перейти к удовлетворению заявок ниже средневзвешенного курса, сообщила пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины планирует усовершенствовать процедуру ежедневных аукционов, на которых средневзвешенный курс будет определяться с учетом функции нормального распределения. Заявки банков будут удовлетворяться начиная с тех, кто предложил курс покупки на уровне средневзвешенного курса и ниже", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 5 ноября ежедневно проводит валютные интервенции в виде аукционов небольших объемов по «голландской» схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.