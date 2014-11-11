Функционирование российских банков в Украине является вопросом нацбезопасности - СБУ

Об этом заявил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский во время круглого стола в Киеве.

По его словам, конфликт на востоке Украины будет иметь затяжной характер, и в настоящее время необходимо комплексно пересмотреть отношения с Российской Федерацией в различных сферах, включая банковскую.

«Очевидно, что вопросы функционирования российских банков и обслуживание в них граждан и учреждений является вопросом национальной безопасности. И, наверное, это вопрос должен быть рассмотрен в рамках одного из заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины, как вопрос, который представляет стратегический интерес для нашего государства», - сказал Лубкивский.

Чиновник отметил, что в течение 2010-2014 годов была распространена практика выбора банков для обслуживания госпредприятий не по принципу экономической обоснованности и безопасности, а по принципу лояльности к действующей власти.

Читайте такжеУкраина может с избытком компенсировать ущерб от потери территорий за счет России - эксперт«Жизненно важные отрасли экономики государства оказались в финансовой зависимости от российских банков, это мы постоянно фиксируем. Служба безопасности Украины несколько раз сигнализировала об этом Кабинету министров Украины, говоря о необходимости перевода предприятий государственного сектора экономики на обслуживание в государственные банки», - добавил он.

По словам Лубкивского, в условиях военного конфликта с Российской Федерацией такая ситуация негативно влияет на экономический потенциал государства и его обороноспособность, и в настоящее время обслуживание стратегических отраслей страны в госбанках является целесообразным с точки зрения защиты государственной тайны и персональных данных военнослужащих. Но в то же время Лубкивский отметил, что это текущая оценка СБУ, и когда конфликт разрешится, возможны другие оценки.

«По нашему убеждению, необходимо пересмотреть утвержденный Министерством финансов Украины перечень банковских учреждений, которым предоставлено право осуществлять выплату заработных плат работникам бюджетных государственных учреждений, этот перечень был сформирован еще в 2005 году, и с того времени не претерпел существенных изменений», - сказал чиновник.

Читайте такжеПотери российских банков в Украине оценили в $25 млрдКак сообщал УНИАН, с апреля текущего года Украина ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию против пророссийских боевиков. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов, однако многие населенные пункты остаются неподконтрольными украинской власти.

11 сентября в Украине вступил в силу закон о санкциях, разработанный правительством, принят Верховной Радой и подписан президентом Украины. Впоследствии Кабмин согласовал перечень персональных санкций, вводимых в связи с российской агрессией, для дальнейшего обсуждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Предложения правительства касаются запрета на въезд на территорию Украины гражданам России и других стран, которые поддержали агрессию, блокирование активов юридических лиц, которые поддержали российскую агрессию, терроризм и оккупацию части Украины, а также запрета на вывод капиталов за границы Украины юридическими лицами - резидентами Российской Федерации государственной формы собственности или резидентами, часть собственности которых принадлежит Российской Федерации, которые поддержали военную агрессию России в отношении Украины.