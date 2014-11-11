АП возобновит деятельность Совета инвесторов при президенте

Об этом заявил в ходе брифинга заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.

"Этот орган позволит сделать максимально прозрачным и публичным процесс анализа инвестиционных проектов, изучение проблем и путей решения конфликтных ситуаций", - сказал он.

Также замглавы АП отметил, что в ходе встреч с представителями Американской торговой палаты и Европейской бизнес-ассоциации главными жалобами иностранных инвесторов стали усиление давления со стороны контролирующих органов и продолжение судебных процессов, инициированных органами исполнительной власти еще при Викторе Януковиче.

Читайте такжеНацбанк освободил от валютного контроля Shell и Chevron«Наши проверяющие органы креативные: находят модели, как заходить на предприятия и давить на них», - добавил Шимкив.

Кроме того, он анонсировал проведение в начале следующего года донорской конференции, которая будет направлена на восстановление экономики Украины в среднесрочной перспективе.

Справка УНИАН. Предыдущий Совет инвесторов при президенте Украины прекратил свое существование после президентских выборов в мае этого года. Глобальной задачей Совета являются внесение предложений по улучшению инвестиционного климата в Украине для создания благоприятных рыночных условий для работы уже существующим отечественным и иностранным инвесторам, а также для привлечения новых иностранных инвесторов.