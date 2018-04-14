Порошенко освободил от налогов организаторов финала Лиги чемпионов УЕФА

Президент подписал закон о проведении в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА-2018.

Президент Петр Порошенко подписал закон об обеспечении надлежащего проведения в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018.

Как сообщает пресс-служба главы государства, речь идет о законе № 2373-VIII «О внесении изменения в раздел VIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» в связи с подготовкой и проведением в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018».

Его Верховная Рада приняла 22 марта.

Закон направлен на обеспечение реализации взятых обязательств по надлежащему проведению финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА 2018 года.

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Документом предусматривается временно, до 1 июня 2018 года, освобождение от начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование представителей или должностных лиц ассоциаций - членов УЕФА; членов делегаций, участвующих в финальных матчах, в том числе членов команд, которые получили право на участие в финальных матчах; физических лиц, аккредитованных УЕФА, в частности, сотрудников и временных работников, представителей средств массовой информации, партнеров УЕФА, представителей спонсоров.

Согласно действующему законодательству, соответствующие начисления осуществляются за выполнение работ и/или предоставление услуг на территории Украины или за ее пределами на период подготовки и проведения финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018, в частности, но не исключительно, в виде заработной платы, возмещения расходов и суточных, оплаты проживания, обеспечения медицинского страхования и/или страхования жизни таким лицам или третьим лицам в пользу таких лиц, независимо от их участия в проведении указанных финальных матчей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.