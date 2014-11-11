Гонтарева: Пока российские банки ведут себя хорошо, буду защищать их интересы
22:37, 11 ноября 2014Финансы
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Глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что будет защищать российские банки до тех пор, пока они не нарушают украинское законодательство.
Фото УНИАН
Об этом она сказала в эфире программы "Шустер LIVE", пишет Украинская правда.
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"Наверное, меня за это будут критиковать, но я считаю, что у нас нет российских банков – у нас есть украинские банки с российским капиталом. И до того момента, пока в нашу страну они хотят вводить капитал и давать кредиты нашим предприятиям… Пока эти банки ведут себя хорошо, буду защищать их интересы в том числе", - заявила Гонтарева, добавив, что НБУ проводит мониторинг этих банков.
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