Глава НБУ: поиском средств для Украины занялся Сорос

Об этом она сказала в эфире "Первого национального", сообщает LB.ua.

"Я член комитета реформ, и мы пишем - у меня есть команда волонтеров - "программу Маршалла". Недавно я ее презентовала лично господину Соросу. У него она вызывает интерес. Мы ждем, что нам под нее дадут деньги. Он собирает спонсорскую конференцию, лично он", - заявила Гонтарева.

Стоит отметить, что в конце октября Сорос опубликовал колонку в журнале New York Review of Books, в которой призвал МВФ увеличить размер помощи для Украины. По его оценкам, Украине нужно 20 миллиардов долларов.

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Сорос - один из самых богатых людей в мире. Его состояние, по оценке Bloomberg, составляет 26,1 миллиарда долларов.

Напомним, что на начало 2015 года запланирована донорская конференция. На ней Украина ожидает собрать до 11 миллиардов евро на реформы и восстановление Донбасса.