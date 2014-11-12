Бывшие руководители НБУ за два года потратили $22 млрд на поддержку гривни - Гонтарева

Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в эфире "Шустер Live", передает Еспресо.TV.

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"Для того, чтобы поддерживать фиксированный курс в размере 8, скажем, предыдущее руководство Национального банка только за последние 2 года потратил на это $ 22 млрд из валютных резервов страны. При этом $4 млрд они потратили еще за январь и февраль этого года", - заявила она.