НБУ и 40 крупнейших банков не смогли договориться о курсе гривни - Гонтарева

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире "Шустер Live", передает Еспресо.TV

"С банкирами мы обсуждали - и сразу скажу: обсуждали и не договорились - мы спрашивали у банкиров, на каком курсе они чувствуют мы можем найти баланс (равновесие курса гривни, - Ред.). Потому что, если мы сейчас не найдем (равновесия курса, - Ред.) нам придется принимать дополнительные административные меры, а нам этого очень не хочется. Мы считаем, что ситуация с нашим платежным балансом говорит, что мы его (равновесие курса, - Ред.) должны найти, а дальше, как только паника спадает, мы пойдем вниз", - заявила Гонтарева.

В то же время, по ее словам, банковская система очень серьезно относится к девальвации гривни.

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"Потому что любая девальвация - это удар по балансам банка. Это и отток депозитов в гривне, и нарушения нормативов, предусматривающих штрафы со стороны НБУ, и падает качество кредитного портфеля, после этого акционерам надо докапитализировать банк", - заявила глава НБУ.

Отметим, ранее Гонтарева заявляла, что 10 ноября 2014 г. в Национальном банке запланирована рабочая встреча с руководителями 40 крупнейших банков, на которой вместе с ними будет проанализирована собранная за прошедшую неделю статистическая информация по результатам работы рынка и проведенных аукционов и принято решение о дальнейших шагах.