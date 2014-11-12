НБУ сократил расходы на 55% - Гонтарева
07:58, 12 ноября 2014Финансы
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Национальный банк (НБУ) сократил расходы на свое содержание на 55%, до 5 млрд грн в 2015 году
Гонтарева объявила о большое сокращение / УНИАН
Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, пишет Еспресо.TV.
"На свое содержание Национальный банк в 2014 году и в 2013-м тратил 11 млрд грн. Бюджет, который мы составили на свое содержание в следующем году, составил 5 млрд грн", - сказала она.
Кроме того, глава НБУ заявила, что Нацбанк планирует большое сокращение своих сотрудников.
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"Сопоставимый с нами по размеру центральный банк, по размеру страны, должен иметь в половину меньше сотрудников", - подчеркнула она.
На данный момент штат регулятора составляет 11 тыс. сотрудников.
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