НБУ сократил расходы на 55% - Гонтарева

Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, пишет Еспресо.TV.

"На свое содержание Национальный банк в 2014 году и в 2013-м тратил 11 млрд грн. Бюджет, который мы составили на свое содержание в следующем году, составил 5 млрд грн", - сказала она.

Кроме того, глава НБУ заявила, что Нацбанк планирует большое сокращение своих сотрудников.

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"Сопоставимый с нами по размеру центральный банк, по размеру страны, должен иметь в половину меньше сотрудников", - подчеркнула она.

На данный момент штат регулятора составляет 11 тыс. сотрудников.