Великобритания может ввести новые санкции против российских олигархов – СМИ

СМИ вспоминают Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, против которых США недавно ввели жесткие санкции, а также Романа Абрамовича, которому принадлежит английский футбольный клуб «Челси».

Власти Великобритании рассматривает возможность введения новых санкций против российских бизнесменов, которые ведут дела на территории Соединенного Королевства.

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Как сообщает издание Sunday Times, которое ссылается на источники в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй, конкретные ограничительные меры пока что «взвешивают», передает «Радио Свобода».

В публикации вспоминают Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, против которых США недавно ввели жесткие санкции, а также Романа Абрамовича, которому принадлежит английский футбольный клуб «Челси».

Премьер-министр британского правительства Тереза Мэй подтвердила изданию, что сейчас изучают все аспекты действий, которые могут быть сделаны.

От января этого года британские государственные органы получили право интересоваться, откуда происходит капитал иностранного владельца недвижимости и активов. Если ответы на эти вопросы не удовлетворят государственных представителей, тогда на имущество владельца будет наложен арест.