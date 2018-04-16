В Венесуэле запущена новая альтернативная валюта

Новая валюта будет использоваться для покупки продуктов и товаров первой необходимости на специальных ярмарках.

Мэрия столицы Венесуэлы Каракаса начала выпуск собственной альтернативной валюты, которая называется карибе.

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Как сообщает El Tiempo, пойти на этот шаг власти венесуэльской столицы заставило стремительное обесценивание боливара, курс которого на черном рынке колеблется в интервале между 250 и 300 тыс. за $1. Как сообщается, новая валюта будет использоваться для покупки продуктов и товаров первой необходимости на специальных фестивальных ярмарках, которые будут проходить под эгидой мэрии на протяжении месяца. При этом пункты, в которых боливары можно будет обменять на банкноты в 5,10, 20, 50 и 100 карибе по курсу 1000:1, будут открыты по всему городу.

Обмен будет осуществляться по курсу, по которому 4 июня правительство Венесуэлы планирует деноминировать боливар, убрав с него три последних ноля. Пока же местные власти выходят из положения созданием собственных региональных и даже муниципальных валют. Так в стране уже ходят элорса и паналь, которые используются для внутрикоммунальных расчетов и оптовых закупок продовольствия. Кроме того, недавно Венесуэла стала первой страной, запустившей собственную криптовалюту, обеспеченную нефтью - петро.

Экономический кризис в Венесуэле усугубился после смерти президента страны Уго Чавеса, с которой совпало падение цены на нефть. Власти страны считают тяжелое положение результатом «экономической войны» со стороны США, однако многие жители связывают его с политикой президента Николаса Мадуро, сменившего Уго Чавеса на президентском посту. Сам он, несмотря на регулярные акции протеста, перерастающие в массовые беспорядки, намерен баллотироваться на новый пятилетний срок. Выборы президента Венесуэлы пройдут 22 апреля.