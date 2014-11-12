Гривня начала день на межбанке с резкого укрепления

Гривня на межбанковском валютном рынке утром среды, 12 ноября, демонстрирует укрепление по отношению к доллару.

Как сообщает УкрДилинг, котировки гривни к доллару по состоянию на 10:31 составили 15,7600/16,1300 против 15,9000/16,2500 на закрытии вторника.

Котировки гривня-евро на указанный момент составили 19,6700/20,1302.

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