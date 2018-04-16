Как повысить прибыль компании, увеличить долю рынка и получить клиентов на всю жизнь за счет первоклассного сервиса?

Об этом вы узнаете 30 мая 2018 года на авторском семинаре мирового гуру сервиса Джона Шоула: «СЕРВИСНАЯ СТРАТЕГИЯ: КАК ЗАРАБОТАТЬ НА первоклассном сервисе».

О ЧЕМ СЕМИНАР:

О первоклассном сервисе

как клиентский сервис влияет на финансовые показатели

как использовать сервис для развития бренда

О клиентоориентированной КОМАНДе

как подбирать и развивать сервисный персонал

как в компании создать сервисную культуру

О РАБОТЕ С ЖАЛОБАМИ

как работать со сложными клиентами и превращать негативный клиентский опыт в положительный

как правильно делегировать и компенсировать

О ТЕХНОЛОГИИ

как использовать новые технологии для улучшения клиентского опыта

О ФИЛОСОФИИ УСПЕХА

как развивать незаменимых и особых сотрудников

О спикере:

ДЖОН Шоул

«Гуру культуры обслуживания» по версии журналов Time и Entepreneur.

Человек-бренд или всемирно известный консультант по сервисной стратегии.

Автор 7 бестселлеров о сервисе, в числе которых настольная книга любого бизнесмена «Первоклассный сервис как конкурентное преимущество».

Президент Service Quality Institute (США), по программам которого обучено более 2 млн. человек в 40 странах мира.

В течение 40 лет Джон Шоул консультирует ведущие компании мира по вопросам внедрения сервисной стратегии.

Он помогал наладить сервис в 2000 компаниях, в том числе:

Сбербанк, Metro Bank, Time Inc., Dell Computers, General Electric, DHL Express, Amazon, Disney, Coca-Cola, FedEx и многие другие.

ЗАЧЕМ ЭТО ВАМ?

Рынок переполнен одинаковыми товарами и услугами, и возникает вопрос: как выделиться? Первоклассный клиентский сервис обеспечит вам сильное конкурентное преимущество. Этот семинар необходим вам, если вы хотите сделать ваш сервис первоклассным, покупателей лояльными, а клиентов фанатами вашего бренда.

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До встречи 30 мая!