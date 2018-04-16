Как заработать на первоклассном сервисе?

11:08, 16 апреля 2018
Финансы
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НК

Об этом вы узнаете 30 мая 2018 года на авторском семинаре мирового гуру сервиса Джона Шоула: «СЕРВИСНАЯ СТРАТЕГИЯ: КАК ЗАРАБОТАТЬ НА первоклассном сервисе».

О ЧЕМ СЕМИНАР:

  • О первоклассном сервисе

как клиентский сервис влияет на финансовые показатели

как использовать сервис для развития бренда

  • О клиентоориентированной КОМАНДе

как подбирать и развивать сервисный персонал

как в компании создать сервисную культуру

  • О РАБОТЕ С ЖАЛОБАМИ

как работать со сложными клиентами и превращать негативный клиентский опыт в положительный

как правильно делегировать и компенсировать

  • О ТЕХНОЛОГИИ

как использовать новые технологии для улучшения клиентского опыта

  • О ФИЛОСОФИИ УСПЕХА

как развивать незаменимых и особых сотрудников

О спикере:

ДЖОН Шоул

  • «Гуру культуры обслуживания» по версии журналов Time и Entepreneur.
  • Человек-бренд или всемирно известный консультант по сервисной стратегии.
  • Автор 7 бестселлеров о сервисе, в числе которых настольная книга любого бизнесмена «Первоклассный сервис как конкурентное преимущество».
  • Президент Service Quality Institute (США), по программам которого обучено более 2 млн. человек в 40 странах мира.
  • В течение 40 лет Джон Шоул консультирует ведущие компании мира по вопросам внедрения сервисной стратегии.
  • Он помогал наладить сервис в 2000 компаниях, в том числе:

Сбербанк, Metro Bank, Time Inc., Dell Computers, General Electric, DHL Express, Amazon, Disney, Coca-Cola, FedEx и многие другие.

ЗАЧЕМ ЭТО ВАМ?

Рынок переполнен одинаковыми товарами и услугами, и возникает вопрос: как выделиться? Первоклассный клиентский сервис обеспечит вам сильное конкурентное преимущество. Этот семинар необходим вам, если вы хотите сделать ваш сервис первоклассным, покупателей лояльными, а клиентов фанатами вашего бренда.

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До встречи 30 мая!

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