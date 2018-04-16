Как заработать на первоклассном сервисе?
Как повысить прибыль компании, увеличить долю рынка и получить клиентов на всю жизнь за счет первоклассного сервиса?
Об этом вы узнаете 30 мая 2018 года на авторском семинаре мирового гуру сервиса Джона Шоула: «СЕРВИСНАЯ СТРАТЕГИЯ: КАК ЗАРАБОТАТЬ НА первоклассном сервисе».
О ЧЕМ СЕМИНАР:
- О первоклассном сервисе
как клиентский сервис влияет на финансовые показатели
как использовать сервис для развития бренда
- О клиентоориентированной КОМАНДе
как подбирать и развивать сервисный персонал
как в компании создать сервисную культуру
- О РАБОТЕ С ЖАЛОБАМИ
как работать со сложными клиентами и превращать негативный клиентский опыт в положительный
как правильно делегировать и компенсировать
- О ТЕХНОЛОГИИ
как использовать новые технологии для улучшения клиентского опыта
- О ФИЛОСОФИИ УСПЕХА
как развивать незаменимых и особых сотрудников
О спикере:
ДЖОН Шоул
- «Гуру культуры обслуживания» по версии журналов Time и Entepreneur.
- Человек-бренд или всемирно известный консультант по сервисной стратегии.
- Автор 7 бестселлеров о сервисе, в числе которых настольная книга любого бизнесмена «Первоклассный сервис как конкурентное преимущество».
- Президент Service Quality Institute (США), по программам которого обучено более 2 млн. человек в 40 странах мира.
- В течение 40 лет Джон Шоул консультирует ведущие компании мира по вопросам внедрения сервисной стратегии.
- Он помогал наладить сервис в 2000 компаниях, в том числе:
Сбербанк, Metro Bank, Time Inc., Dell Computers, General Electric, DHL Express, Amazon, Disney, Coca-Cola, FedEx и многие другие.
ЗАЧЕМ ЭТО ВАМ?
Рынок переполнен одинаковыми товарами и услугами, и возникает вопрос: как выделиться? Первоклассный клиентский сервис обеспечит вам сильное конкурентное преимущество. Этот семинар необходим вам, если вы хотите сделать ваш сервис первоклассным, покупателей лояльными, а клиентов фанатами вашего бренда.
До встречи 30 мая!