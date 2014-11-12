Ситуация с российским рублем нервная из-за неопределенности на рынке

Рубль утром среды торгуется с относительно скромными по сравнению с предыдущими днями изменениями, нервно реагируя на более-менее крупные объемы биржевых заявок и действия разнонаправленных факторов в условиях высоковолатильного свободного плавания.

Как передает Reuters, на стороне рубля может выступить ограничение доступа банкам к рублевой ликвидности через валютные свопы с ЦБ, который с сегодняшнего дня и до конца месяца будет давать рубли лишь за $2 миллиарда в день, тогда как ранее подобные операции были нелимитированы.

Остаются и надежды на налоговый период, стартующий 17 ноября - продажу под него валютной выручки, которую могли придерживать экспортеры в пик девальвации.

На поле рубля также отсутствие планов усиления экономических санкций ЕС в отношении России из-за Украины, о чем заявила накануне канцлер Германии Ангела Меркель.

Против рубля выступает дешевая нефть, нестабильность на востоке Украины, неясная ситуация с валютными накоплениями корпоративного и банковского сектора под уплату внешних займов, объем которых в ноябре-декабре составляет почти $44 миллиарда вместе с процентами, неопределенность с настроением населения в ситуации обесценения рубля последних дней.

Читайте такжеНефть снова дешевеет из-за избытка ее на рынкеК 10.40 мск доллар США оценивался на Московской бирже в 46,36, что на 1 копейку выше закрытия вторника, евро набирает 3 копейки, оценивается в 57,74 рубля.

С начала дня валюты сформировали торговые диапазоны 46,06-46,49 и 57,61-58,02 соответственно, при этом объем сделок в паре доллар/рубль расчетами "завтра" за 40 минут торгов едва превысил $500 миллионов.