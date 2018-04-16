Банк Тигипко исключили из списка торговцев госбумагами

11:32, 16 апреля 2018
Финансы
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Банк Тигипко отстранили от торговли госбумагами / фото УНИАН

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Об этом сообщается на сайте Минфина со ссылкой на итоги заседания комиссии по отбору и оценке первичных дилеров облигаций внутреннего государственного займа.

Кроме того, Минфин решил сообщить «УкрСиббанку» о возможности расторжения договора о сотрудничестве с ним за невыполнение банком взятых на себя обязательств.

В то же время, Минфин предоставил право подписать договор для получения статуса первичного дилера на рынке государственных ценных бумаг «Альфа-Банку», банку «Пивденный» и «Кредобанку».

Также сообщается, что в связи с утверждением новой редакции договора о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг действующие договоры с первичными дилерами прекращают свое действие с 14 мая 2018 года, в связи с чем Минфин направил первичным дилерам новую редакцию договора для подписания.

Справка УНИАН. Минфин периодически проводит конкурсный отбор первичных дилеров среди банков, с которыми заключаются договоры о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг.

По информации Минфина, крупнейшими покупателями ОВГЗ в 2017 году среди первичных дилеров по объемам покупки бумаг стали «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «ПриватБанк».

Далее в рейтинге крупнейших покупателей ОВГЗ были «ОТП Банк», «Укргазбанк», «Ситибанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсоцбанк», ПУМБ, «УкрСиббанк», «Универсал Банк».

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Теги: #Минфин#Универсал банк#Тигипко