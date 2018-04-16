Рубль продолжает падать в ожидании новых санкций США против России

12:13, 16 апреля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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К 10.10 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами “завтра” находились у отметки 62,33, и рубль теряет 0,4 процента, пишет Рейтер.

При открытии же торгов доллар преодолел отметку 62,60, тогда как официальный курс Центробанка составляет 61,41 рубля за доллар.

Пара евро/рубль расчетами “завтра” находилась к 10.10 МСК у отметки 76,87, и здесь рубль дорожает на треть процента.

Накануне посол США при ООН Никки Хейли заявила, что США готовят новые санкции против России за поддержку сирийского президента Башара Асада, и они будут объявлены в понедельник министром финансов США Стивеном Мнучиным.

Напомним, утром субботы США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии 105 ракет, целясь в объекты, имеющие, по их мнению, отношение к производству и применению химического оружия.

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