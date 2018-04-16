Рубль продолжает падать в ожидании новых санкций США против России

Накануне посол США при ООН заявила, что США готовят новые санкции против России за поддержку сирийского президента Башара Асада.

Российский рубль значительно подешевел при открытии биржи в ожидании новых санкций и после удара США и их союзников по Сирии, однако далее потери сократились, поскольку достигнутые долларом уровни являются привлекательными для продаж экспортной выручки под уплату налогов.

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К 10.10 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами “завтра” находились у отметки 62,33, и рубль теряет 0,4 процента, пишет Рейтер.

При открытии же торгов доллар преодолел отметку 62,60, тогда как официальный курс Центробанка составляет 61,41 рубля за доллар.

Пара евро/рубль расчетами “завтра” находилась к 10.10 МСК у отметки 76,87, и здесь рубль дорожает на треть процента.

Накануне посол США при ООН Никки Хейли заявила, что США готовят новые санкции против России за поддержку сирийского президента Башара Асада, и они будут объявлены в понедельник министром финансов США Стивеном Мнучиным.

Напомним, утром субботы США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии 105 ракет, целясь в объекты, имеющие, по их мнению, отношение к производству и применению химического оружия.