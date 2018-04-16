Гривня начала неделю с незначительного укрепления

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,07/26,09 грн/долл.

В понедельник, 16 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,07/26,09 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 1 копейку.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,21/32,23 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4199/0,4209 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 26,0978 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 170 сделок на сумму 88,04 млн долл.