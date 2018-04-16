Гривня начала неделю с незначительного укрепления

12:48, 16 апреля 2018
Финансы
269
По сравнению с открытием торгов, гривня укрепилась к доллару на 1 копейку / фото УНИАН

Читайте такжеВ Украине чеканят новые монеты: как создают металлические 1 и 2 гривни (фото, видео)

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 1 копейку.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,21/32,23 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4199/0,4209 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 26,0978 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 170 сделок на сумму 88,04 млн долл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #гривня#доллар#курс