ГФС проверила законность начисления 8,3 миллиарда гривень штрафа главе "Нафтогаза"

По словам Продана, решение о применении штрафных санкций было вынесено энергетической таможней ГФС на основании полученной доказательной базы.

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан считает законным начисление таможней штрафа на 8,3 миллиарда гривень Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

По словам Продана, решение о применении штрафных санкций было вынесено энергетической таможней ГФС на основании полученной доказательной базы.

"Что касается победы НАК "Нафтогаз" в суде с "Газпромом", я лично считаю это большой победой, но если законодательство обязывает таможню принимать соответствующие решения - я не вижу другого механизма, как можно действовать иначе. Таможня выполняет непосредственно нормы законодательства. Сегодня возник вопрос в документе, или же в правильности документа, послужившего основанием того, что данный объем газа был от "Газпрома" предоставлен НАК "Нафтогаз Украины", - подчеркнул Продан.

Он отметил, что руководитель НАК "Нафтогаз" представил соответствующий иск в судебную инстанцию. Также по поручению президента Украины ГФС проводила проверки правильности и законности применения штрафных санкций к должностному лицу НАК "Нафтогаз".

"Сегодня такая проверка завершена, готовятся соответствующие материалы, но параллельно вопрос является предметом рассмотрения в судебных инстанциях, поэтому логично было бы дождаться его результатов", - отметил Продан.

Он отметил, что сегодня существуют законодательные нормы обжалования любого решения, в том числе о применении штрафных санкций. Речь идет об административном обжаловании, когда субъект, в отношении которого применяются санкции, обращается в вышестоящую инстанцию. То есть, если санкции применила Энергетическая таможня, субъект вправе обратиться в центральный аппарат ГФС или, минуя административное обжалование, обратиться непосредственно к судебному органу, что и было сделано руководством "Нафтогаза".

"То, что газ поставлен в пределы таможенной территории Украины, ни у кого не вызывает сомнений. Это подтверждено соответствующим документом, который был предоставлен Энергетической таможне ГФС "Укртрансгазом", контролирующим транзит и транспортировку газа", - подчеркнул Продан.

Поэтому, по словам главы ГФС, на основании информации "Укртрансгаза" Энергетическая таможня и применила к руководству НАК "Нафтогаз" штрафные санкции за не отражение соответствующих сумм в таможенной декларации, которая оформляется при пересечении газа через таможенную границу Украины.

Как сообщал УНИАН, глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ранее заявил о том, что Государственная фискальная служба выписала ему два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 миллиарда гривень, которые он должен уплатить не позднее пятнадцати дней.

По мнению Коболева, таким образом кто-то в Фискальной службе решил его поздравить с исторической победой в Стокгольме. По словам Коболева, реальная причина этих штрафов – отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать поставленный на оккупированную территорию "Газпромом" газ.

2 марта президент Петр Порошенко поручил генпрокурору Юрию Луценко и и. о. главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану проверить обоснованность начисления многомиллиардного штрафа.