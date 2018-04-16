ГФС проверила законность начисления 8,3 миллиарда гривень штрафа главе "Нафтогаза"

14:02, 16 апреля 2018
Финансы
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Фото УНИАН

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Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

По словам Продана, решение о применении штрафных санкций было вынесено энергетической таможней ГФС на основании полученной доказательной базы.

"Что касается победы НАК "Нафтогаз" в суде с "Газпромом", я лично считаю это большой победой, но если законодательство обязывает таможню принимать соответствующие решения - я не вижу другого механизма, как можно действовать иначе. Таможня выполняет непосредственно нормы законодательства. Сегодня возник вопрос в документе, или же в правильности документа, послужившего основанием того, что данный объем газа был от "Газпрома" предоставлен НАК "Нафтогаз Украины", - подчеркнул Продан.

Он отметил, что руководитель НАК "Нафтогаз" представил соответствующий иск в судебную инстанцию. Также по поручению президента Украины ГФС проводила проверки правильности и законности применения штрафных санкций к должностному лицу НАК "Нафтогаз".

"Сегодня такая проверка завершена, готовятся соответствующие материалы, но параллельно вопрос является предметом рассмотрения в судебных инстанциях, поэтому логично было бы дождаться его результатов", - отметил Продан.

Он отметил, что сегодня существуют законодательные нормы обжалования любого решения, в том числе о применении штрафных санкций. Речь идет об административном обжаловании, когда субъект, в отношении которого применяются санкции, обращается в вышестоящую инстанцию. То есть, если санкции применила Энергетическая таможня, субъект вправе обратиться в центральный аппарат ГФС или, минуя административное обжалование, обратиться непосредственно к судебному органу, что и было сделано руководством "Нафтогаза".

"То, что газ поставлен в пределы таможенной территории Украины, ни у кого не вызывает сомнений. Это подтверждено соответствующим документом, который был предоставлен Энергетической таможне ГФС "Укртрансгазом", контролирующим транзит и транспортировку газа", - подчеркнул Продан.

Поэтому, по словам главы ГФС, на основании информации "Укртрансгаза" Энергетическая таможня и применила к руководству НАК "Нафтогаз" штрафные санкции за не отражение соответствующих сумм в таможенной декларации, которая оформляется при пересечении газа через таможенную границу Украины.

Как сообщал УНИАН, глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ранее заявил о том, что Государственная фискальная служба выписала ему два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 миллиарда гривень, которые он должен уплатить не позднее пятнадцати дней.

По мнению Коболева, таким образом кто-то в Фискальной службе решил его поздравить с исторической победой в Стокгольме. По словам Коболева, реальная причина этих штрафов – отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать поставленный на оккупированную территорию "Газпромом" газ.

2 марта президент Петр Порошенко поручил генпрокурору Юрию Луценко и и. о. главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану проверить обоснованность начисления многомиллиардного штрафа.

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