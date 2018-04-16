Украинский бизнес про инфляцию: цены будут расти быстрее прогноза НБУ

15:18, 16 апреля 2018
Финансы
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REUTERS

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны для оценки Индекса деловых ожиданий, опубликованные на сайте регулятора.

По результатам опроса, доля оптимистично настроенных респондентов, ожидающих роста потребительских цен в Украине в следующие 12 месяцев не выше 9% или их снижения, сократилась до 33,8% с 40,4% кварталом ранее.

Ключевыми факторами ускорения инфляции респонденты назвали девальвацию гривни, рост производственных затрат и доходов населения.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в марте 2018 года замедлилась в годовом выражении до 13,2% с 14% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на 10%.

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Теги: #прогноз инфляции#рост цен#украинский бизнес