Объем госзакупок до конца года составит 150 млрд гривень

Объем государственных закупок до конца 2014 года составит порядка 150 млрд грн, что на 50 млрд грн меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

«По результатам 9 месяцев года сумма подписанных договоров по государственным закупкам составила 105 млрд грн, – цитирует пресс-служба заместителя министра экономразвития Романа Качура. – Ожидаем, что до конца года эта цифра составит порядка 150 млрд грн. Это меньше прошлого года, когда объем закупок составил порядка 200 млрд грн, из-за сокращения бюджетных назначений».

По словам Качура, сектор госзакупок остается достаточно объемным и представляет значительный сегмент общей экономической политики страны. Это обуславливает необходимость постоянного мониторинга госзакупок на предмет следования нормам законодательства и выполнения всех необходимых процедур.

«Человеческий фактор в проведении госзакупок остается крайне важным и в целом, увы, негативным фактором на этом рынке. Это сдерживает возможности развития с точки зрения экономии бюджетных средств и с точки зрения привлечения эффективных участников, которые могли бы предложить свои услуги», - отметил Качур.

В этой связи, по словам Качура, Минэкономразвития активно поддерживает идею внедрения электронных тендеров.

Читайте такжеПереход на электронные госзакупки позволит сэкономить до 40 млрд гривеньКак сообщал УНИАН, 10 апреля Верховная Рада Украины со второй попытки приняла закон о государственных закупках, входящий в пакет необходимых к принятию законодательных актов по борьбе с коррупцией в сфере государственных финансов и подписанию программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Закон предусматривает постепенный переход с бумажной на электронную систему ведения торгов по госзакупкам.

Прежнее законодательство в сфере госзакупок, действовавшее до апреля текущего года, позволяло властям страны выводить из бюджета Украины порядка 150 млрд грн в год путем злоупотреблений на тендерах.