Деловые ожидания украинского бизнеса достигли 7-летнего максимума

17:01, 16 апреля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на результаты опроса регулятором руководителей предприятий, оптимистично настроены компании всех видов экономической деятельности, при этом наиболее оптимистичные прогнозы у руководителей предприятий торговли перерабатывающей промышленности.

Согласно опросу, респонденты повысили оценки по всем составляющим индекса, включая оценки финансово-экономического состояния предприятий, объемов реализации продукции, инвестиционных расходов и количества работников.

Справка УНИАН. Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным оценкам.

Инфляция в Украине в марте 2018 года замедлилась в годовом выражении до 13,2% с 14% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году до 3,4% при инфляции 8,9%, правительство - рост на 3% при инфляции 9%, Международный валютный фонд и Всемирный банк - рост около 3,5% при инфляции 10%.

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Теги: #украинский бизнес#ожидания бизнеса