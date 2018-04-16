Деловые ожидания украинского бизнеса достигли 7-летнего максимума

Оптимистично настроены компании всех видов экономической деятельности.

Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в первом квартале 2018 года повысился до 120,6% со 115,2% в предыдущем квартале, достигнув максимального значения со второго квартала 2011 года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на результаты опроса регулятором руководителей предприятий, оптимистично настроены компании всех видов экономической деятельности, при этом наиболее оптимистичные прогнозы у руководителей предприятий торговли перерабатывающей промышленности.

Согласно опросу, респонденты повысили оценки по всем составляющим индекса, включая оценки финансово-экономического состояния предприятий, объемов реализации продукции, инвестиционных расходов и количества работников.

Справка УНИАН. Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным оценкам.

Инфляция в Украине в марте 2018 года замедлилась в годовом выражении до 13,2% с 14% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году до 3,4% при инфляции 8,9%, правительство - рост на 3% при инфляции 9%, Международный валютный фонд и Всемирный банк - рост около 3,5% при инфляции 10%.