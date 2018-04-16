"Зеленая энергия": "Ощадбанк" запустил новую программу кредитования населения

Процентная ставка по таким кредитам составляет 19,5%.

Государственный "Ощадбанк" запустил для физических лиц программу кредитования установки солнечных, ветряных электростанций и других объектов альтернативной энергетики.

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Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Имея успешный опыт реализации правительственной программы энергоэффективного кредитования, "Ощадбанк" разработал продукт "Зеленая энергия" для частных домохозяйств. Ожидаем значительный спрос, ведь Украина уже имеет значительные достижения в сфере альтернативной энергетики", - прокомментировал появление нового финансового продукта заместитель председателя правления банка Антон Тютюн.

Согласно информации банка, максимальная сумма кредита по программе "Зеленая энергия" составляет 1 миллион гривень, срок кредитования – 6 лет, процентная ставка – 19,5%.

В рамках программы клиент сможет получить кредит на приобретение и установку такого оборудования, как солнечные электростанции, солнечные панели, солнечные батареи, тепловые насосы, ветровые станции и генераторы, а также материалы и комплектующие к ним.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года "Ощадбанк" запустил программу кредитования для покупки физлицами электромобилей. Банк также принимает участие в государственной программе "теплые" кредиты, в рамках которой государство компенсирует часть тела кредита, который был взят на цели энергоэффективности.