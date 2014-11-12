Пять международных банков оштрафованы на $3,2 млрд за манипуляции на валютном рынке

Надзорные органы Великобритании, США и Швейцарии оштрафовали пять крупнейших международных банков на общую сумму 3,2 млрд долларов за манипуляции на валютном рынке в 2009-2012 годах, передает ПРАЙМ со ссылкой на Financial Times.

Так, швейцарский UBS оштрафован на 800 млн долларов, британские Royal Bank of Scotland - на 634 млн долларов и HSBC - на 618 млн долларов, американские Citigroup - на 668 млн долларов и JPMorgan Chase - на 662 млн долларов.

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Расследованием в течение последних нескольких лет занимались Управление по финансовому надзору Великобритании, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам и швейцарская Служба по надзору за финансовым рынком.

Все банки уже объявили, что имеют необходимые средства для покрытия данных издержек.

Согласно обвинению, валютные отделы указанных банков обменивались информацией для фиксирования курсов валют на мировом валютном рынке в собственных интересах. Суточный объем сделок на международном рынке forex достигает 5,4 трлн долларов.