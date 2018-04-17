Фискальный механизм поможет местным бюджетам – Ассоциация городов

Ассоциация уже проводит моделирование новой системы, чтобы более детально оценить влияние нового механизма на местные бюджеты.

В Ассоциации городов Украины позитивно оценили инициативу рабочей группы при Минфине ввести новый фискальный механизм для налогообложения сигарет.

"Мы позитивно оцениваем эту инициативу. Дело в том, что с табачных изделий в местные бюджеты платится 5%-ый розничный акциз на сигареты. Конечно, когда отдельные табачные компании занижают цены на свои сигареты, местные бюджеты получают меньше розничного акциза" – объясняет исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

По его словам, Ассоциация уже проводит моделирование новой системы, чтобы более детально оценить влияние нового механизма на местные бюджеты. Но очевидно, что эффект будет позитивным, поскольку позволит навести порядок с уплатой розничного акциза и сократить возможности для табачных компаний занижать цены и объемы уплаты налогов.

"Основной причиной введения розничного акциза на табачные изделия была борьба с теневым рынком и недоплатой по основным налогам. Введение фискального механизма совместно с введением электронной акцизной марки позволит фискальным органам более четко контролировать и бороться с недоплатами – особенно по розничному акцизу", – уверен Александр Слобожан.

Как ранее сообщала газета «Голос Украины», фискальный механизм налогообложения сигарет совместно с уже принятым 7-летним планом повышения табачного акциза может увеличить доходы госбюджета от табачного акциза почти в два раза.

Кроме того на несколько миллионов гривен могут увеличиться и доходы местных бюджетов (за счет роста доходов от розничного акциза).

Согласно предложению рабочей группы при Минфине, если цена на сигареты декларируется ниже определенного уровня (165% от минимального акцизного налогового обязательства), то это обязательство по такой пачке сигарет (налоговый минимум, который платится с любой пачки сигарет, независимо от ее цены) увеличивается в 1,4 раза.

Если применить этот механизм к действующей ценовой ситуации – то при цене пачки ниже 25,5 грн., с нее нужно будет уплатить около 6 грн. дополнительного акциза.

Предложение рабочей группы при Минфине согласуется и с требованиями Евросоюза. Согласно ст. 10 Директивы Совета 2011/64/ЕС от 21.06.2011 р. «О структуре и ставках акцизов на табачные изделия», общая сумма акциза с сигарет должна быть не меньше 60% от их средневзвешенной розничной цены – пишет «Голос Украины.