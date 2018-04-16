Курс валют на завтра: НБУ укрепил гривню к доллару, но ослабил к евро

Официальный курс НБУ на 17 апреля: 100 USD – 2608,9279 гривни; 100 EUR – 3227,2438 гривни; 10 RUR – 4,1891 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2608,9279 (16 апреля – 2612,4909)

100 EUR – 3227,2438 (16 апреля – 3217,8050)

10 RUR – 4,1891 (16 апреля – 4,2527)

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Как сообщал УНИАН, 16 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,05/26,08 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 2 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,26/32,30 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4016/0,4022 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0893 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 496 сделок на сумму 292,28 миллиона долларов.