Счетная палата констатировала невыполнение госбюджета-2017

План доходов не выполнен на 0,4%, расходов – на 3,6%.

План доходов государственного бюджета Украины на 2017 год не выполнен на 3,4 миллиарда гривень, или на 0,4%, говорится в заключении Счетной палаты, опубликованном на ее сайте.

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Как говорится в документе, доходы госбюджета по сравнению с предыдущим годом выросли на 28,7% вследствие роста импорта, повышения цен, поступления конфискованных средств, девальвации гривни, отмены отдельных налоговых льгот и повышения ставок некоторых налогов.

Отмечается, что рост потребительских цен на 13,7%, или выше прогнозируемых правительством 11,2%, способствовал увеличению отдельных доходов госбюджета на 5,5 миллиарда гривень.

При этом остатки невозмещенного налога на добавленную стоимость с начала года выросли на 3,1 миллиарда гривень - до 15,3 миллиарда гривень, из которых 0,5 миллиарда гривень - с просроченным сроком возмещения.

Также в Счетной палате отметили не проведение в 2017 году плановых расходов на 31 миллиарда гривень, или на 3,6%.

"Вследствие неполного осуществления запланированных расходов и предоставления кредитов, дефицит государственного бюджета меньше плана на 41,8% и составил 47,9 миллиарда гривень, или 1,6% ВВП", - говорится в документе.

В то же время отмечается, что расходы госбюджета на капитализацию банков в сумме 70,7 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП, в рамках Бюджетного кодекса отражены в показателях финансирования и не повлияли на объем дефицита госбюджета.

Также в Счетной палате констатировали, что темп роста долговых обязательств Украины в 4 раза превысил прирост реального ВВП, а на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга в 2017 году израсходована почти четверть поступлений госбюджета.

По оценкам Счетной палаты, в расчете на одного человека общий объем госдолга вырос на 5,2 тысячи гривень – до 50,5 тысячи гривень на конец 2017 года.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 миллиарда гривень, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год, составляет 58,2% годового планового показателя и, по оценкам Министерства финансов, около 1,6% ВВП.