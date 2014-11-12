Яценюк поручил провести переговоры с миссией МВФ о политике на валютном рынке

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

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«В Украину приехала миссия Международного валютного фонда. Я поручаю Министерству финансов и всем органам центральной исполнительной власти незамедлительно провести переговоры с миссией МВФ, и надеюсь, что эксперты МВФ помогут Нацбанку Украины проводить взвешенную валютно-курсовую политику», - сказал Яценюк.

Напомним, вчера гривня к закрытию межбанка упала до нового исторического минимума - 16,25 за доллар.

Также сообщалось, что Нацбанк ради поддержки гривни за месяц увеличил продажу долларов в 6,5 раза.