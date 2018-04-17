Бизнес РФ в Украине процветает на фоне мощных антироссийских санкций США – СМИ (видео)

Из санкционного списка США в украинском его аналоге присутствуют только 4 российских бизнесмена, отмечают журналисты.

В Украине продолжает процветать бизнес страны-агрессора, пока США осуществляют серию сокрушительных ударов по ключевым российским бизнесменам и политикам.

Как говорится в сюжете программы «Гроши» на телеканале 1+1, известная на всю страну компания МТС, известная сегодня как Vodafone, контролируется российским бизнесменом Владимиром Евтушенковым.

Банки с российским капиталом также спокойно продолжают работать в Украине – от российского государственного «Сбербанка» до ВТБ, более 60 % которого принадлежит Федеральному агентству России по управлению государственным имуществом.

В промышленном секторе на передовых позициях уверенно стоят компании российского олигарха Олега Дерипаски – того самого, который недавно оказался в центре сексуального скандала и которого подозревают во вмешательстве в выборы президента США. Ему принадлежат 7 компаний в Украине, 2 из которых приносят серьезную прибыль. ООО «Сервисный центр «Металлург» и ООО «Николаевский глиноземный завод» дают Дерипаске примерно полмиллиарда гривень в год.

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«Получается, что человек из ближайшего окружения президента страны-агрессора не только отсутствует в черном списке СНБО, но и свободно ведет бизнес и зарабатывает сотни миллионов украинских гривень», – отмечается в сюжете.

10-й в списке богатейших россиян по версии Forbes Виктор Вексельберг и до сих пор хозяйничает на энергетическом рынке Украины, ведь в его руках– 4 украинских облгаза: Днепрогаз, Донецкгоргаз, Криворожгаз и Харьковгаз.

В сфере услуг уверенно «держит оборону» Игорь Ротенберг, сын друга Путина Аркадия Ротенберга. Он является конечным владельцем одного из крупнейших и популярных торговых центров Киева «Ocean Plaza», стоимость которого оценивают в 300 миллионов долларов, поэтому аренда здесь является одной из самых дорогих в столице.

По подсчетам журналистов, примерный доход семейства Ротенбергов в Украине – 5 760 000 долларов в месяц или почти 70 миллионов долларов в год. Интересно, что Ротенберг также присутствует в санкционном списке США, однако пока отсутствует в его украинском аналоге.