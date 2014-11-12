Нацбанк может снизить обязательную продажу валютной выручки до 50%

Об этом сообщил журналистам начальник управления валютных операций и анализа финансовых рынков Сергей Пономаренко.

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«Сейчас обсуждается, продолжать ли действие требований обязательной продажи валютной выручки. Одной из доминирующий идей является снижение требования до 50%»,- сказал он.

Также, по его словам, рассматривается вопрос сокращения сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам с 90 до 60 дней.

Напомним в августе Нацбанк повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100%, а также продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней.

С 22 сентября Национальный банк Украины сократил норму обязательной продажи поступлений в иностранной валюте до 75% со 100%.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 11 ноября с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 15,7714 грн/долл., что на 97 копеек ниже официального курса на предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением.

Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 97% (на 7,77 грн) или почти в 2 раза.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала еще два раза: в 1998 году - почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.