Нацбанк не исключает возобновления интервенций на валютном рынке

Об этом сообщил журналистам начальник управления валютных операций и анализа финансовых рынков Сергей Пономаренко.

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«Мы не заявляли, что мы интервенции закрываем и их не будет. Естественно, что ситуация будет анализироваться. И решения будут приниматься по мере необходимости. Резервы у нас есть, они в ликвидной форме, их можно при желании использовать, но мы верим, что не придется этого делать, что эквилибриум будет найден», - сказал Пономаренко.

Ранее глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что бывшие руководители НБУ за два года потратили $22 млрд на поддержку гривни.

Как сообщал УНИАН, НБУ 11 ноября с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 15,7714 грн/долл., что на 97 копеек ниже официального курса на предыдущий рабочий день и является новым историческим минимумом.

Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 97% (на 7,77 грн), или почти в 2 раза.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала еще два раза: в 1998 году - почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.