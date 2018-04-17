Со счетов компаний Януковича-младшего сняли арест

Суд отменил арест счетов 9 фирм: ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А", "Вектор-Перспектива", "Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ", "Ди Соуз", "Мелон 8", "Бенефит-Консалт" и "Лайтрум".

Суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на два решения Печерского райсуда от 14 февраля.

Аресты были наложены в 2015 и 2016 году в деле о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

Счета компаний, созданных, по версии следствия, для легализации средств, находятся в обанкротившемся "Всеукраинском банке развития", который принадлежит Александру Януковичу.

В общем, следствие назвало 12 фирм, подконтрольных должностным лицам банка Януковича-младшего.

Февральскими решениями суд отменил арест счетов 9 фирм: ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А", "Вектор-Перспектива", "Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ", "Ди Соуз", "Мелон 8", "Бенефит-Консалт" и "Лайтрум".

В предыдущих судебных решениях, говорилось, что на счета этих компаний вероятные фигуранты преступления перечислили в общей сложности почти 550 миллионов гривен и свыше 27 миллионов долларов США.

В одном из решений об отмене ареста указано, что правами на арестованные счета сейчас владеет ООО "Аскор-Инвест". Указано также, что подозрений в деле до сих пор не объявлено, а "следователем не доказано, что денежные средства на указанных счетах являются предметом преступной деятельности".

Эти обстоятельства стали основанием для отмены ареста.

Издание отмечает, что, по версии следствия, в период с 01.01.2013 по 30.06.2014 служебные лица "Всеукраинского банка развития" с целью получения государственных средств незаконно кредитовали "Донецкую железную дорогу", "Львовскую железную дорогу", "Одесскую железную дорогу", "Юго-Западную железную дорогу", "Южную дорогу" и "Приднепровскую железную дорогу".

Общая сумма незаконных кредитов составила свыше 2,5 миллиарда гривень.

Следствие также считает, что для легализации средств сотрудники банка разместили их на счетах, оформленных на подставных лиц – 33 работников этого банка и 12 подконтрольных юридических лиц.

В октябре 2015 года стало известно, что следователи ГСУ МВД арестовали более 2,6 миллиарда гривень на этих счетах.

Позже в 2016 году некоторым вкладчикам ВБР удалось снять арест со счетов.

Кроме того, в начале 2017 года 313 миллионов гривень были перечислены из банка Александра Януковича на счета банка Петра Порошенко и впоследствии были арестованы.