Дефицит внешней торговли товарами в Украине вырос в 1,5 раза

Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза вырос на 36,2%.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-февраль 2018 года составил 741,1 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 491,4 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 17,9% - до 7,377 миллиарда долларов, импорт – на 20,3%, до 8,118 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (за январь-февраль 2017 года – 0,93), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 201 страны мира.

По информации Госстата, объем экспорта товаров в страны Европейского Союза вырос на 36,2% – до 3,324 миллиарда долларов, импорта товаров из стран ЕС - на 17,8%, до 3,308 миллиарда долларов.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 5,3% – до 541,6 миллиона долларов, импорта товаров из РФ – вырос на 25,3%, до 1,275 миллиарда долларов.

Ранее в Национальном банке Украины оценили дефицит внешнеторгового баланса Украины в январе-феврале в 1,1 миллиарда долларов, что на 35% больше дефицита за январь-февраль 2017 года. В том числе дефицит внешней торговли товарами, по оценкам НБУ, вырос на 38,8% - до 1,26 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год.

Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне 6,848 миллиарда долларов, что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.