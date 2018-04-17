Нацбанк может перечислить в бюджет не более 44,6 миллиарда прибыли – аудитор

Госбюджет-2018 предусматривает перечисление Нацбанком не менее 50,5 миллиарда гривень прибыли, что на 5,9 миллиарда гривень больше фактического показателя.

Национальный банк не имеет права перечислять в государственный бюджет Украины сумму части прибыли к распределению больше 44,614 миллиарда гривень, определенных в годовой финансовой отчетности, подтвержденной внешним аудитом и утвержденной Советом НБУ.

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Об этом говорится в аудиторском заключении международной аудиторской компании "Делойт" по результатам годового аудита консолидированной финансовой отчетности НБУ за 2017 год.

Согласно отчетности за 2017 год, подтвержденной аудиторами и утвержденной Советом, прибыль НБУ к распределению составила 45,928 миллиарда гривень, из которых 44,614 миллиарда гривень – признанные обязательства по перечислению прибыли к распределению в госбюджет (за вычетом обязательных резервов).

"В соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" Национальный банк не имеет права перечислять в государственный бюджет Украины сумму части прибыли к распределению больше, чем определена в годовой финансовой отчетности, подтвержденной внешним аудитом и утвержденной Советом Национального банка", - говорится в заключении.

При этом аудиторы отметили, что госбюджет Украины на 2018 год предусматривает перечисление Нацбанком в госбюджет не менее 50,549 миллиарда гривень после подтверждения годовой финансовой отчетности НБУ внешним аудитом, утверждения ее Советом и формирования резервов. Этот показатель на 5,9 миллиарда гривень больше фактических обязательств НБУ по перечислению прибыли за 2017 год.

Справка УНИАН. В 2017 году НБУ перечислил в государственный бюджет 44,4 миллиарда гривень своей прибыли.