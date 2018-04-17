Высокая учетная ставка НБУ мешает кредитованию бизнеса - Гройсман

НБУ в апреле принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%.

Учетная ставка Национального банка Украины на уровне 17% не позволяет бизнесу получать доступные кредиты, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Я считаю, что 17% - это действительно заоблачная ставка, которая не позволяет получать доступные кредиты для украинских компаний. Это большой вызов", - сказал премьер.

По его словам, из-за высокой ставки украинский бизнес не может конкурировать с европейским в аспекте привлечения финансовых ресурсов.

"Европейский бизнес получает кредиты под 1-2%, а мы сегодня получаем под 17-20% в гривне. Это нереально", - подчеркнул Гройсман.

Также премьер отметил, что Нацбанк является независимым регулятором, который самостоятельно устанавливает ставку.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в апреле принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17% годовых после ее повышения четыре раза подряд – до 17% годовых в марте, 16% - в январе, 14,5% в декабре и 13,5% - в октябре 2017 года.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года составила 13,2%, замедлившись по сравнению с 14% месяцем ранее.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины является независимым регулятором, задача которого - таргетирование инфляции, то есть сохранение ценовой стабильности. Повышение учетной ставки позволяет сдерживать инфляцию, которая может ускоряться, в частности, из-за повышения правительством государственных расходов. Основанием для снижения ставки может стать усиление макроэкономической стабильности, в том числе - благодаря продолжению сотрудничества с МВФ.