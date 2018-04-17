Кредитный реестр НБУ защитит права кредиторов в Украине - Смолий

Также необходим механизм урегулирования проблемы валютных кредитов физлиц.

Решить проблему защиты прав кредиторов в Украине поможет новый кредитный реестр Национального банка и урегулирование проблемы валютных кредитов физических лиц, считает глава НБУ Яков Смолий.

Читайте такжеВ Украине вступил в силу закон о создании и ведении кредитного реестра НБУ

Об этом сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на выступление главы НБУ в ходе встречи с компаниями-членами западноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации во Львове.

"К сожалению, медленное возобновление кредитования реального сектора прежде всего отражает высокие риски институциональной среды, в частности, низкий уровень защиты прав кредиторов", - сказал Смолий.

По его словам, решить эту проблему поможет расширение возможностей банков получать информацию о потенциальном заемщике, в том числе из кредитного реестра НБУ.

Также, как отметил Смолий, для защиты прав кредиторов необходим договорной механизм урегулирования проблемы валютных кредитов физических лиц.

Кроме того, глава НБУ считает необходимым повысить эффективность судопроизводства, ввести институт частного исполнения решений, усовершенствовать продажу арестованного имущества.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в феврале 2018 года приняла закон о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины.

Создание кредитного реестра НБУ является обязательством Украины в рамках меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом и условием получения третьего транша макрофинансовой помощи Европейского Союза.

В конце сентября 2017 года Национальный банк в рамках подготовки к запуску кредитного реестра постановлением №94 изменил формы статистической отчетности банков о кредитовании, обязав банки подавать отчетность по новой форме в тестовом режиме с 1 октября.