Санкции США погружают Россию в рецессию

При этом российские ответные санкции повлекут еще большее ухудшение экономической ситуации в России.

Новые санкции США от 6 апреля против "друзей Путина" и связанных с ними крупных российских компаний вызвали падение рубля, стоимости акций предприятий и биржевых индексов. Будет еще хуже, прогнозируют эксперты Центра развития Высшей школы экономики (Москва). Если же Кремль введет ответные санкции, то ситуация в российской экономике только ухудшится.

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Об этом сообщает Gazeta.ru.

Эксперты прогнозируют рост оттока капитала из России на 20 миллиардов долларов – до 49 миллиардов долларов в течение 2018 года. Доллар в РФ подорожает на 3,5-4 рубля (до 60-61 рубля). Цены поползут вверх и инфляция в итоге выйдут за пределы целевого уровня Центробанка России.

Если не будет новых шоков, то эффекты от санкций США будут исчерпаны в течение одного-двух лет, но в целом, санкции неизбежно продолжат оказывать "негативное влияние на экономический рост на более фундаментальном уровне", вызывая ограничение притока иностранных инвестиций, усложнение выхода на внешние рынки.

В итоге снизится общая конкурентоспособность России, что приведет к ограничению долгосрочных темпов роста. Также ожидают вынужденная распродажа активов российских компаний, которые попали под санкции, а также "значительный рост риска и соответствующее ухудшение потоков капитала".

Предыдущий прогноз инфляции в России составил 3,6%. После введения американских санкций эксперты уже предполагают 4,1-4,3%.

По оценкам Центра развития ВШЭ, под действием перечисленных факторов ожидаемый рост ВВП в 2018 году (при среднегодовой цены нефти в 67 долларов) замедлится с 1,9% (без санкций) до 1,7%.

Напомним, 6 апреля США расширили санкции против России. В обновленном списке - 24 физических и 14 юридических лиц. Как следует из материалов Минфина США, в списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг. На официальном сайте Минфина США говорится, что эти люди так или иначе связаны с ситуацией в Украине и Сирии.

В ответ депутаты Госдумы РФ предложили запретить ввоз в Россию ряда американских товаров (алкоголя, табака, лекарств и т. п), ограничить сотрудничество в некоторых секторах (например, в авиастроении), запретить американцам работать в России.

Позже администрация США сообщила, что рассматривает возможность введения новых санкций против России в ближайшее время – прежде всего, из-за событий в Сирии.