Сколько миллионеров в Украине: свежие данные Фискальной службы

Доходы свыше миллиона гривень уже задекларировали более 1,3 тысячи человек.

Доходы в размере свыше миллиона гривень, полученные в течение 2017 года, на 11 апреля задекларировали 1309 человек, что на 43% превышает показатель соответствующего периода прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, наибольшее число миллионеров зарегистрировано в Киеве – 615 человек, или 47% от общего количества.

Фискальная служба отметила, что граждане подали более 246 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, общая сумма задекларированного дохода составляет 22,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, декларационная кампания 2018 года стартовала 1 января. До 1 мая граждане Украины должны задекларировать доходы, полученные в течение 2017 года.

В ходе декларационной кампании 2017 года о своих доходах за 2016 год отчитались 513 тыс. украинцев. Общая сумма задекларированных доходов граждан составила 50,8 млрд грн, что на 4% превышает показатель предыдущего года. Обязательства по налогу на доходы физлиц составили 1,62 млрд грн, по военному сбору – 226,5 млн грн.