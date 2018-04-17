В апреле не ждите: в бюджете нет денег на повышение "минималки"

По словам замминистра финансов, повышение "минималки" до 4200 гривень обошлось бы бюджету от 13 до 30 миллиардов гривень.

Государственный бюджет Украины по итогам первого квартала не располагает средствами для повышения минимальной зарплаты с 3723 гривень до 4200 гривень с апреля.

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Об этом говорится в сообщении Министерства финансов в Twitter со ссылкой на слова заместителя министра Сергея Марченко.

"Данные Казначейства по итогам первого квартала 2018 года свидетельствуют о том, что нет возможности повысить минимальную зарплату. В госбюджет поступило 193,6 миллиарда гривень. Это 96,9% от утвержденного показателя на первый квартал 2018 года", - сказал Марченко.

Он отметил, что если бы «минималка» выросла с апреля 2018 до 4200 гривень, необходимо было бы расширить расходы бюджета на этот год минимум на 13 миллиардов гривень.

"Если же учесть еще повышение тарифного разряда ЕТС (единой тарифной сетки - УНИАН) в соотношении к "минималке" - надо около 30 миллиардов гривень", - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривень с 3200 гривень.

В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой повысить минимальную заработную плату в 2018 году до 4100 гривень. Бюджет на 2018 год предусматривает повышение минимальной зарплаты до 3723 гривень. При этом в законе о госбюджете говорится: "Кабинету министров Украины на основе мониторинга выполнения Государственного бюджета Украины по итогам первого квартала 2018 рассмотреть вопрос о возможности повышения размера минимальной заработной платы с определением его на уровне 4200 гривень в месяц со второго квартала 2018 года".

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, решение о возможности повышения размера минимальной зарплаты до 4100 гривень будет принято с учетом экономических итогов первого квартала 2018 года.