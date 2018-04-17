Бюджетная дыра vs улучшение бизнес-климата: перспективы введения налога на выведенный капитал

Идея замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал не нова - Эстония решилась на этот шаг в 2000 году, а не так давно аналогичное решения приняла Грузия. Мотивация очевидна - новый налоговый механизм стимулирует инвестирование прибыли в производство. Ведь налог на выведенный капитал применяется только к части прибыли, выведенной из оборота в виде дивидендов или других выплат в пользу собственников.

Потенциально отмена налога на прибыль, приносящего сейчас в бюджет порядка 2,5% валового внутреннего продукта, может сделать Украину одной из наиболее привлекательных стран региона в части корпоративного налогообложения. Однако продвижение этой инициативы, в частности, администрацией президента, столкнулось с рядом трудностей.

В 2017 году Национальный совет реформ при президенте Украины поддержал введение налога на выведенный капитал. В ходе встречи с бизнесом в конце прошлого года глава государства Петр Порошенко сообщил о намерении оперативно обеспечить рассмотрение соответствующего законопроекта парламентом. Уже на следующей встрече с предпринимателями в начале 2018 года глава государства планировал публично направить законопроект в Верховную Раду, однако против выступил ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд.

В МВФ выразили опасения по поводу наращивания дефицита государственного бюджета в результате сокращения его доходной части.

Что же предусматривает законопроект, активно продвигаемый президентом? Авторы документа считают, что изымать из оборота деньги, находящиеся в бизнесе и создающие добавленную стоимость, бессмысленно. Налогообложение предлагается осуществлять на этапе вывода денег из оборота - когда прибыль перечисляется собственникам. Действующий в Украине налог на прибыль со ставкой 18% применяется еще до ее распределения на дивиденды и инвестиции. Законопроект о введении налога на выведенный капитал предусматривает две ставки: 15% для операций по прямому выводу средств в пользу собственников, будь то дивиденды или другие формы выплат, а также 20% для операций, которые приравниваются к выводу капитала. Таким образом, законопроект стимулирует честную отчетность. Ведь операции, маскирующие вывод прибыли под проценты по кредитам связанных лиц - нерезидентов, страховые платежи, финансовую помощь, выплаты в пользу неприбыльных организаций, инвестиции за пределами страны, роялти и так далее, будут подлежать более «дорогому» налогообложению в 20%.

По словам Порошенко, подобное налоговое изменение может стать нетривиальным шагом по ускорению экономического роста в Украине.

«Я надеюсь, что мы активно поработаем в 2018 году, создадим всю нормативную документацию, найдем источники компенсации потерь государственного бюджета и эту новацию с 1 января 2019 года мы запустим», - отметил президент.

В то же время, в Минфине оценили бюджетные потери в первый год действия налога на выведенный капитал в 25 млрд грн и предложили найти компенсаторы, а некоторые члены Европейской бизнес-ассоциации выступили против подобных налоговых изменений.

Аргументы сторонников и противников

Результаты двух встреч президента и премьер-министра с основными бизнес-ассоциациями страны показали практически единогласную поддержку НВК. Законопроект поддержали и Американская торговая палата, и Украинская ассоциация промышленников и предпринимателей, и часть членов Европейской бизнес-ассоциации, включая одного из крупнейших инвесторов ArcelorMittal, владеющего металлургическим комбинатом в Кривом Роге.

В то же время, глава ЕБА Анна Деревянко сообщила о том, что некоторые члены ассоциации не поддерживают введение налога в изначальном виде.

«Подчеркиваем необходимость учитывать интересы добросовестных плательщиков налогов. В частности, не должны облагаться налогом на выведенный капитал хозяйственные операции, осуществляемые на обычных рыночных условиях», - отметила Деревянко.

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По мнению одного из участников встречи с президентом, против законопроекта, в основном, выступают компании, предусмотревшие на годы вперед оптимизацию для минимальной уплаты налога на прибыль.

«Некоторые компании оформляют долгосрочные кредиты у материнских структур-нерезидентов, создают дебиторскую задолженность, выплачивают роялти и так далее, чтобы показать минимальную прибыль в отчетности», - отметил бизнесмен.

При этом глава государства предложил предусмотреть переходной период для применения налога на выведенный капитал, на первом этапе распространив его на малый и средний бизнес.

По словам заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива, так называемые убыточные компании, благодаря налоговой оптимизации, ежегодно выводят из Украины около 60 млрд грн, а принятие законопроекта о введении налога на выведенный капитал позволит избежать подобных схем.

«Примерно 150 миллиардов гривень за первый год действия налога на выведенный капитал появится у украинского бизнеса для инвестиций. Я считаю, что это хороший вариант», - отметил Шимкив.

В то же время, отвечающий за наполнение государственной казны министр финансов Александр Данилюк выразил обеспокоенность в связи с потерей доходов бюджета в случае принятия законопроекта. По предложению министра, законопроект можно будет рассмотреть в парламенте в июне, вместе с бюджетной резолюцией, которая будет включать механизмы компенсации потерь госбюджета.

«Я не могу позволить, чтобы сейчас, в этот ответственный год, мы принимали экономически и финансово важные решения под давлением предвыборной риторики. Это безответственно», - сказал Данилюк.

Позицию главы Минфина поддержал и премьер-министр Владимир Гройсман.

«Я за то, чтобы максимально уменьшать давление на бизнес. Но я против неконтролируемых потерь для бюджета Украины. Поэтому считаю, что введение налога на выведенный капитал, который так активно обсуждают украинские бизнесмены, - это, в первую очередь, вопрос конкретных расчетов», - подчеркнул глава правительства.

Таким образом, основным аргументом против НВК является исключительно обеспокоенность правительства и кредиторов возможными временными потерями доходов государственного бюджета.

Борьба интересов

Оценки возможных потерь госбюджета в результате введения налога на выведенный капитал разнятся. Минфин оценивает их в 25 млрд гривень, Администрация президента в 30 млрд гривень, Немецкая группа советников при правительстве Украины в 37-47 млрд гривень (1,2-1,5% ВВП), Международный валютный фонд - до 2% ВВП ежегодно.

В виду того, что Грузия еще не располагает долгосрочной статистикой уменьшения доходов госбюджета в результате введения налога на выведенный капитал, примером для сравнения может служить Эстония.

В 1995-1999 годах налог на прибыль (корпоративный налог) в Эстонии приносил в бюджет 2% ВВП. В 2001 году, после введения НВК, доход бюджета от него сократился до 0,7% ВВП. В течение последующих десяти лет доход от НВК в Эстонии постепенно восстановился до все тех же 2% ВВП.

При этом Эстония является экономическим лидером Прибалтийского региона и занимает 12 место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business (Украина занимает 76 место).

В условиях излишнего налогового давления, по сравнению с соседними странами, привлечь инвестиции в страну, на части территории которой проходят военные действия, довольно сложно. Тем более, эффективность использования финансовых ресурсов государством в Украине вызывает серьезные сомнения. Уровень перераспределения ВВП через государственный бюджет в 2017 году вырос до 42%. То есть почти половина ресурсов украинской экономики распределяется государством, и, скорее всего, суммарная эффективность такого распределения невысока. Оставить же часть этих средств в распоряжении более эффективного бизнеса - хорошая идея. И это доказывает зарубежный опыт.

Тем не менее, вопрос сбалансированности государственного бюджета крайне важен для макроэкономической стабильности страны. Уровень государственного долга все еще очень высок, а его обслуживание является дорогим.

Украинские власти не сумели достичь существенного прогресса в программе сотрудничества с МВФ, получив всего четыре транша кредита, в связи с чем финансовая «подушка безопасности» не слишком надежна. Программа сотрудничества с Фондом предусматривает дефицит госбюджета на уровне не более 2,5% ВВП. Сохранить такой уровень в условиях, когда правительство хочет одновременно строить дороги, повышать минимальную зарплату и пенсии, да еще и уменьшить налоговую нагрузку на бизнес, крайне сложно. Ведь сейчас налог на прибыль приносит в бюджет около 2,5% ВВП, и его уменьшение, даже по самым скромным оценкам Минфина, может внести существенный дисбаланс в государственные финансы и поставить под вопрос выделение пятого транша МВФ.

«С этим предложением о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал будет очень сложно убедить исполнительный совет МВФ, что украинская фискальная политика останется на пути снижения до сих пор высокого уровня государственного долга и приведения правительственных финансов к устойчивому базису. Таким образом, подача этого предложения в парламент отдалит нас от завершения следующего пересмотра программы. Поэтому мы настойчиво призываем вас не подавать этот законопроект в парламент», - подчеркнул глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Однако представители бизнеса видят перспективы компенсации потерь госбюджета в детенизации экономики, которая, по официальной оценке, находится в тени на 35-40%.

«Что такое 25 миллиардов гривень потерь бюджета? Это, по большому счету, заставить один-единственный рынок «Седьмой километр» платить НДС», - отметил один из представителей бизнеса на встрече с президентом.

Таким образом, хоть украинский бизнес и нуждается в шагах по улучшению инвестиционного климата, а замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал получает широкую поддержку, подобные шаги все же должны согласовываться с состоянием бюджета.

Теоретически, меры по детенизации действительно могут компенсировать потери. Однако, на ряду с шагами в этом направлении, снизить потери можно за счет сокращения госзатрат, либо получив дополнительные доходы и инвестиции за счет приватизации, успехов в которой за четыре года после Революции достоинства так и не достигнуто. Кроме того, международные кредиторы видят более насущные проблемы в инвестиционном климате Украины. Так, представитель МВФ Рон ван Роден отмечает: «В наших дискуссиях с бизнесом ставка корпоративного налога на прибыль не упоминается как фактор, препятствующий инвестициям. Вместо этого, недостаток верховенства закона и защиты прав собственности рассматриваются как ключевые факторы, сдерживающие инвестиции».

Максим Шевченко