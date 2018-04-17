Украинцы за год перечислили из Польши почти 100 миллиардов гривень - посол

Он отметил, что в Польше ценят украинских работников, и они помогают развитию польской экономики.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло заявляет, что украинцы, работающие в Польше, в 2017 году перечислили в Украину почти 100 миллиардов гривень.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции на тему: "Польско-украинские отношения в политической, экономической и гуманитарной сферах. Двусторонний торговый обмен и техническая помощь Украине".

По словам посла, украинские граждане в Польше являются самой многочисленной группой иностранцев, которые чаще всего въезжают в страну и остаются с целью проживания, учебы и работы. Также они лидируют среди иностранцев, которые обращаются с просьбой о получении польского гражданства.

"Работников из Украины ценят в Польше. Они помогают развитию польской экономики, но трудовая миграция является явлением также полезным и для Украины. Украинцы присылают сбережения своим семьям в Украине. Таким образом, согласно оценкам, за прошлый год из Польши в Украину было перечислено почти 100 миллиардов гривень", - подчеркнул Пекло.

Как сообщал УНИАН, 26 марта заместитель министра иностранных дел Республики Польша Бартош Цихоцки заявил, что украинские рабочие в 2017 году перечислили из Польши в Украину сумму, равную 3-4% украинского ВВП.

Он отметил, что в Польше учатся или работают более 1 миллиона граждан Украины.