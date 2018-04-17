Адвалор может стать эффективным способом пополнить бюджет за счет сигарет – Стрекаль

Сегодня правительству предлагают поднять ставку адвалора с нынешних 12% до 20%.

Европейский опыт показывает, что эффективное использование адвалорной ставки акциза при налогообложении сигарет, может стать дополнительным источником поступлений в бюджет.

Об этом в интервью ZIK рассказал директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в Центральной Европе, Украине, Молдове и странах Кавказа Олег Стрекаль.

«В европейских странах в зависимости от особенностей рынка существует разный подход. В Италии ставка адвалора составляет 50-51%, а в Швеции только 1%. Наши конкуренты говорят о Швеции, при этом они молчат про Италию. Но если мы возьмем, грубо говоря, среднюю «температуру по больнице», то средняя ставка адвалора в Европе составляет приблизительно 22%», - сказал он.

Олег Стрекаль отметил, что сегодня правительству предлагают поднять ставку адвалора с нынешних 12% до 20%.

«Есть компромиссный вариант, который зачастую используют в ЕС. Мы предлагаем повышать поступления в бюджет за счет нормального классического повышения акцизного налога, причем всех его компонентов: и специфической части, и адвалорной части. И здесь кроются дополнительные миллиарды для госбюджета», - сказал он.

Если адвалор поднять до 20%, тогда адвалорный налог будет платить абсолютно весь рынок.

«И тогда получается социальная справедливость, поскольку даже сигареты без фильтра будут платить адвалор, но он будет небольшой, но все равно он будет. Подход одинаковый ко всем. Дополнительные поступления в бюджет составят более 6 млрд. грн», - пояснил Стрекаль.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Министерство финансов подготовило законопроект, который де-факто приведет к повышению цены на дешевые сигареты до почти 27 грн против нынешних 18-22. Такая инициатива Минфина, по оценкам экспертов, негативно скажется на социально-экономическом состоянии потребителей бюджетных сигарет (рабочих, жителей села, военных и пенсионеров), а также грозит потерей рынка для украинских средних и мелких компаний, которые производят дешевые марки сигарет.