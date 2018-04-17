МВФ ухудшил прогнозы по экономике и инфляции в Украине

МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в этом году на уровне 3,2% и ухудшил прогноз по инфляции до 11%

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в текущем году на уровне 3,2% и ухудшил прогноз по инфляции до 11% с 10%.

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Такие данные содержатся в аналитическом материале МВФ о перспективах мировой экономики, опубликованном Фондом.

При этом, МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году до 3,3% с 3,5%, а инфляции - до 8% с 7%.

Также Фонд прогнозирует безработицу в Украине в 2018-2019 годах на уровне 9,2% и 8,8%, соответственно.

Среди стран СНГ, которые являются чистыми импортерами энергоресурсов (Украина, Беларусь, Грузия, Армения, Таджикистан, Киргизия, Молдова), прогноз роста экономики Украины на 2018-2019 годы является одним из наиболее скромных - ниже прогнозы только для Беларуси. При этом прогноз по инфляции на 2018-2019 годы для Украины является практически наихудшим среди всех стран СНГ - инфляция на более высоком уровне прогнозируется только в Узбекистане.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным оценкам.

Инфляция в Украине в марте 2018 года замедлилась в годовом выражении до 13,2% с 14% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018

году до 3,4% при инфляции 8,9%, правительство - рост на 3% при инфляции 9%, Всемирный банк - рост 3,5% при инфляции 10%.

Справка УНИАН. Украина является ассоциированным, а не постоянным членом СНГ. Однако МВФ включает Украину в эту группу стран в связи со схожестью экономической структуры и географическим положением.