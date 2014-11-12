Гривня укрепилась на межбанке до 16,05 за доллар
16:18, 12 ноября 2014Финансы
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Котировки гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 12 ноября к закрытию торгов выросли до значений 15,73/16,05 грн/долл.
Гривня на межбанке после вчерашнего падения выросла на 20 копеек / Фото УНИАН
Сегодня на межбанковском валютном рынке гривня выросла на 20 копеек - до 15,7300/16,0500 гривень за доллар.
Котировки гривни по отношению к евро поднялись до 19,6062/20,0031 грн/евро.
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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3394/0,3465.
Напомним, вчера к закрытию межбанка гривня упала до нового исторического минимума - 16,25 за доллар.
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