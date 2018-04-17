Минфин рассчитывает получить $2 миллиарда от МВФ в мае-июне

По словам министра финансов, Украине необходимо для получения транша решить несколько вопросов, в частности по созданию антикоррупционного суда.

Украина рассчитывает получить очередной транш кредита от Международного валютного фонда на сумму 2 млрд долл. в мае-июне текущего года.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на слова министра Александра Данилюка.

По словам Данилюка в интервью одному из телеканалов, Украине необходимо для получения транша решить несколько вопросов, в частности - принятие закона о создании антикоррупционного суда.

"Это должен быть закон, который удастся эффективно и быстро имплементировать, это является ключевым», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует получение очередного транша кредита от Международного валютного фонда в начале третьего квартала текущего года.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы истекает в марте 2019 года.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.